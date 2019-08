MeToo a Venezia, bufera su Roman Polanski

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Agosto 2019, 08:00

VENEZIA - Il direttore artistico Barbera l'aveva detto: sarà un'edizione della Mostra segnata dalle donne. E pazienza se su ventuno film in concorso solo due sono firmati da registe: i pregiudizi del passato e del mercato pesano ancora, ma sono destinati a cambiare perché la storia va in tutt'altra direzione. Lucrecia Martel, battagliera presidente della giuria principale, lo ha preso in parola. E ieri pomeriggio, a poche ore dall'apertura del festival inaugurato dal film «La vérité» di Kore-eda dominato da tre signore del cinema francese - Deneuve, Binoche e Sagnier - ha dato fuoco alle polveri, spettinando con il vento del MeToo la sonnolenta conferenza stampa di presentazione del consesso che dovrà assegnare il Leone d'oro e gli altri premi.