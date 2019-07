Mario Martone e Pietro Marcello: cineNapoli sbarca a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Luglio 2019, 11:00

A un anno da «Capri - Revolution», Mario Martone torna in concorso a Venezia con «Il sindaco del rione Sanità». Un bis che non è da tutti. E se il regista napoletano trasfigura con il linguaggio del cinema la commedia eduardiana già diretta in teatro, protagonisti Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, il casertano Pietro Marcello porta in Laguna una visionaria trasposizione di «Martin Eden» che travalica il tempo del Novecento e i luoghi originari del racconto, con Luca Marinelli nel ruolo del titolo. Su tre film italiani in gara - l'altro è «La mafia non è più quella di una volta» del sulfureo Franco Maresco - due hanno Napoli per culla e per sfondo, e la cultura della città-mondo come humus. Un piccolo grande primato che dice molto della vivacità del settore audiovisivo pensato, prodotto, realizzato all'ombra del Vesuvio. Ma non basta.