Nancy Brilli, il dolore segreto a Vieni da me: «Ho pianto tanto, sono stata tradita tante volte...». Oggi, l'attrice romana è stata ospite in collegamento di Caterina Balivo e si è raccontata a cuore aperto nello spazio dedicato alla "lavatrice, i panni sporchi si lavano in tv".

Caterina Balivo ha mostrato a Nancy Brilli un fazzoletto bagnato a simboleggiare le lacrime e lei ha raccontato: «Ho pianto tanto e sono stata tradita tante volte. Sfido chiunque a non essere stato tradito. Ho avuto due matrimoni e diverse storie importanti. Sono stata tradita e solo una volta ho ritradito, ma non mi è piaciuto farlo».

E conclude: «I tradimenti peggiori però sono stati quelli delle amiche, perché non te li aspetti. Ci metti una vita a creare un'amicizia ed è doloroso poi essere traditi».

Ultimo aggiornamento: 22:20

