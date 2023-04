Angela Bertamino: «Amo recitare, è un mestiere non finisce mai»

Alcune sue caratteristiche sono evidenti. È alta, la sua presenza in scena è forte, esuberante. Poi, è molto innamorata del lavoro: quando parla di recitazione ad Angela Bertamino brillano gli occhi e lo sguardo vola oltre l’ambiente in cui si svolge la chiacchierata, come se cercasse nell’aria la definizione ideale di ciò che sta per dire: «Un buon attore deve farsi attraversare. Dal personaggio, dal testo, dallo spirito dell’azione scenica». Poi ci sono cose insospettabili. Ad esempio non si direbbe mai che lei, bruna, mediterranea, napoletana del centro storico, sappia parlare perfettamente in veneto: «Ci ho vissuto 10 anni, fino ai 20, quando ho deciso che avrei fatto questo lavoro e che dovevo tornare a Napoli, per provarci».

Provare è un suo leit motiv. E provando provando, dopo aver frequentato la scuola di Carlo Cerciello all'Elicantropo e l’accademia del Mercadante, dove si è diplomata, a 31 anni ha messo su un curriculum di tutto rispetto: fiction, “Bastardi di Pizzofalcone” e “Un posto al sole”, cinema, da “Malanapoli” di Enzo Morzillo a “Qui rido io” di Mario Martone; e chiaramente teatro: la sua prima esperienza fu in “Le troiane” prodotto dallo Stabile di Napoli con l’Alexandrinsky di San Pietroburgo, per la regia di Valery Fokin. L’ultima è di questi giorni, al teatro San Ferdinando dal 13 al 23 aprile, in “La compagnia del sonno”: drammaturgia dello scrittore siciliano Roberto Alajmo, regia di Armando Pugliese, in scena con lei ci sono Nando Paone, Gigio Morra, Stefania Blandeburgo e Claudio Zappalà. E qui dice un’altra cosa sorprendente che, non a caso, coinvolge la prova: «Non voglio parlare dello spettacolo, desidero sia una sorpresa; piuttosto voglio soffermarmi sul provino».

Iniziamo allora dal provino.

«Era tempo che non succedeva dal vivo. Tra pandemia e fiction mi ero abituata al self tape. Ma, come dire, è troppo facile: nei video si può arrivare alla perfezione, avendo tempo a disposizione e nessuno che ti guarda. Nei provini dal vivo invece si possono mostrare pregi e difetti, e non è detto che questi siano da aggirare. Non è alla perfezione che un attore deve aspirare, ma a dare un’idea di sé completa. Quanto possa respirare in quel ruolo, prima di tutto».

Con Pugliese è andata così?

«Parliamo di un maestro, attentissimo ai dettagli, interessato alla persona prima che al ruolo. E ha una caratteristica che mi avvince: ti chiede uno sforzo totale nell’interpretazione, io cerco questo».

Mentre dello spettacolo non si parla.

«Diciamo solo che andrà in scena la storia di una compagnia teatrale che si occupa di sogni. Per il resto sono onorata di stare in scena con attori tanto esperti. Da Nando a Gigio a Stefania, più la carica comica di Claudio, si è creato uno straordinario feeling. Io ho dato il mio apporto di giovane della situazione, ma credo di essermi ambientata con personalità e qualche idea da enfant terrible. Ah, non dimentichiamo che è un privilegio lavorare a un testo accanto allo scrittore che lo ha creato, Alajmo è molto contento della nostra resa».

Più teatro o più cinema?

«Non faccio differenze, mi interessano anche la tv, gli spot, i video musicali. Una camera può svelarti come il palcoscenico, dipende da ciò che serve all’idea che si vuole rappresentare».

Che ne pensa dei suoi ruoli in “Bastardi di Pizzofalcone” e “Un posto al sole”?

«In “Bastardi” ero protagonista di puntata, interpretavo una donna che stava in sedia a rotelle. Mi allenai stando giorni seduta su uno sgabello senza poter toccare terra, dovevo far recitare anche le gambe, la loro inabilità. Ad “Upas” devo il senso di continuità e sacrificio di questo mestiere. Il mio personaggio, attivo durante il 2021, è attualmente alle Canarie. Potrebbe tornare, forse».

Perché le piace questo lavoro?

«Perché non finisce mai. Quando pensi di aver finalmente capito ti smentisce e ti mostra che bisogna ripartire da zero. Ed è una condizione continua di chiamata al miglioramento e alla messa in discussione permanente che mi affascina».

Sembra avere un profilo autoriale.

«Qualche volta mi capita di proporre, da attrice, alcune idee. Quando facevo il provino con Fokin avevo un interprete dal russo all’italiano. Ma qualcosa non andava, sentivo che stavo perdendo l’immediatezza richiesta dal regista. Rischiai, chiesi di non avere la traduzione e di cogliere ciò che sentivo da quella lingua a me sconosciuta. Andò benissimo, Fokin se ne stupì. Oppure una volta, facendo l’aiuto regia di una Lisistrata, domandai agli attori di non recitare più le battute ma rifarsi ai movimenti di scena per esprimere il testo, in silenzio. Pure là funzionò. Eppure per adesso voglio solo recitare: un domani, chissà».

Il suo domani com’è?

«Spero impegnato. Ho da affrontare i miei amati provini sia per progetti cinematografici che televisivi, tutte cose di prestigio, ma non avendo contratti firmati non posso anticiparli».

Lei è un osso duro.

«Me lo dicono (ride). Recupero in cucina».

È una buona cuoca?

«Sì, soprattutto di pastiere».

Qual è quella ideale?

«Umida, alta, frolla leggera».

Giusto. Questo fa di lei una napoletana doc.

«Ma anche la mia parte nordica si fa sentire. Un regista mi ha detto che sono attraversata da due correnti: quella fredda che ho guadagnato al Nord, e la lava che viene dalle origini partenopee».

La mescolanza entra anche nella recitazione?

«Credo di sì, anche se sto cercando di affinare alcuni lati. Per citare gli elementi di base, ho molta terra e fuoco, una discreta dose di aria ma mi piacerebbe essere anche acqua. Nel senso della leggerezza, della fluidità che occorre per alcune parti».

Aria perché è alta?

«Anche. I miei personaggi sono subito caratterizzati da questa presenza forte, dalla carnalità della mia voce piuttosto bassa, per questo cerco di affinare le doti che non ho di natura».