Cinecì CortiCulturalClassic2023, a Napoli successo per la serata conclusiva

Emozioni e divertimento per la serata finale di “Cinecì CortiCulturalClassic2023”, evento sostenuto dal Comune di Palma Campania, Assessorato alla Cultura, dall’associazione Napoli Cultural Classic e dalle Associazioni Culturali del Territorio.

L’evento si è svolto nella Chiesa del Santissimo Rosario, a pochi passi dal comune grazie alla volontà di Don Mimmo Cirillo di sostenere la cultura.Mattatori di serata i conduttori Ertilia Giordano, Gianni Nardone e il giovanissimo Gianbattista Lillo Odoardi.A fare gli onori di casa l’avvocato Carmine Ardolino, presidente della Napoli Cultural Classic, da anni motore di questo premio, a seguire l’assessore alla Cultura Elvira Franzese che unitamente al sindaco Donnarumma, da sempre, sostiene e lotta per rendere questa kermesse sempre più strutturata ed emozionante.

Tra gli ospiti l’architetto Mariano Nuzzo, soprintendente archeologa , belle arti e paesaggio della città metropolitana di Napoli, e il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo.Nel corso della cerimonia di premiazione, un’intervista unica realizzata dal direttore artistico Massimo Andrei a Marisa Laurito, ospite d’onore della serata e premiata ad honorem.La giuria tecnica quest’anno ha giudicato più di 200 cortometraggi italiani e stranieri che avevano come focus il cibo e le abitudini alimentari,una kermesse che da anni regala l’occasione di esprimersi a giovani cineasti su un tema fondamentale per i nostri territori e non solo.



Nelle due serate precedenti alla finale , nel Teatro Comunale è stata allestita una vera e propria sala cinematografica, il teatro di Palma Campania è tornato “cinematografo” in passato. Il pubblico ha potuto assistere ad una selezione di corti che ha poi votato, assegnando di fatto Il Premio speciale del Pubblico, aggiudicato dal corto "Al di là del mare" di Carlo Alberto Biazzi.