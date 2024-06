Tutti pazzi per Napoli, la capitale dell’audiovisivo: anche l’animazione, come il cinema, le serie tv, i documentari, hanno scoperto la Campania e il suo capoluogo. Come hanno raccontato ieri mattina la presidente e il direttore della Film Commission Regione Campania Titta Fiore e Maurizio Gemma durante l’incontro seguito alla consegna dei Nastri d’Argento Grandi Serie, snocciolando dati, titoli in produzione, firme importanti impegnate sul fronte.

Ruolo centrale per la produzione animata campana quello della Mad Entertainment capitanata da Luciano Stella insieme ai figli Lorenza e Carlo e a Maria Carolina Terzi, a cui Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono affidati per la produzione (insieme alla loro Zocotoco) della serie pre-school «Food wizard». La prima stagione ha avuto tanto seguito su Rai Kids da portare gli autori subito al lavoro sulla seconda, sempre con Mad, per 26 puntate da 10 minuti ciascuna. «Abbiamo avuto tantissime visualizzazioni sulle piattaforme, un successo per la Rai e per noi che temevamo che il messaggio della serie non fosse recepito dal pubblico», conferma Luisa Ranieri. «È un successo gratificante: abbiamo creato un prodotto di qualità trasmettendo un messaggio educativo senza ricorrere al nostro ruolo di attori. Ringraziamo la Regione Campania e la Film Commission che hanno creduto in noi insieme alla Mad. Adesso pensiamo ad approfondimenti sul mondo della celiachia per la seconda stagione e prevediamo un progetto dedicato agli adolescenti».

Anche Alessandro Rak si è affidato alla Mad fin dagli esordi («L’arte della felicità», vincitore dell’Efa, l’Oscar europeo; «Gatta cenerentola», vincitore di due David di Donatello; e «Yaya e Lennie–The walking liberty») e adesso è al lavoro al quarto film, «Il piccolo principe di Shangri-La», ispirato anche dalla passione per la cultura tibetana del produttore Luciano Stella. Sulla factory partenopea scommette anche Roberto Saviano che si racconterà nel film animato «Io sono ancora vivo», di cui cura anche la regia, in uscita nelle sale nel 2026.

«In Italia esiste un pregiudizio nei confronti dell’animazione, tanto che Rai Cinema ha scelto come linea editoriale di non finanziare le opere animate», polemizza Giovanni Calvino, al lavoro con la sua Tile–Storyteller a due coproduzioni insieme a Digitalcomoedia: la serie cartoon «Lola on board», su una bambina che vive avventure disparate intorno al mondo su una nave da crociera che parte da Napoli e a Napoli tornerà; e «Fiammetta», sul celebre incontro partenopeo tra Fiammetta e Boccaccio, cosceneggiato e diretto da Enzo D’Alò. «Fare animazione in Italia è difficile: i fondi ministeriali destinati al settore non arrivano neanche all’1%, questo perché si continua a confinare il mondo animato come prodotto per l’infanzia, senza capire che invece può abbracciare un pubblico molto più vasto del film dal vivo», continua Calvino».

«Invito il ministro Sangiuliano a colmare il vuoto legislativo che non consente a Rai Cinema di fare animazione, il sostegno della Rai è fondamentale», concorda il settantenne maestro Enzo D’Alò, reduce dal successo internazionale di «Mary e lo spirito di mezzanotte»: «Ripongo grande fiducia nel prossimo distretto dell’audiovisivo, può segnare la crescita del comparto animato e di tanti giovani artisti di talento. L’animazione ci permette di trasmettere messaggi grandi e importanti alla portata di tutti: per questo abbiamo scelto questo settore e lavoriamo su temi complessi che in un film con persone in carne ed ossa potrebbero risultare pesanti e farraginosi. I film animati sono eterni, universali e si vendono all’estero, valorizziamoli e diamo loro i giusti riconoscimenti che meritano, l’America dedica una sezione degli Oscar all’animazione, in Italia cosa aspettiamo?».

«Anche nell’animazione Napoli e la Campania si confermano polo strategico dell’audiovisivo», dice Titta Fiore, presidente della Fcrc, «lo testimoniano i film di maestri che conquistano i mercati internazionali e i progetti dei tanti talenti emergenti sul territorio. Al loro lavoro sarà dedicato un hub tecnologico nel nuovo distretto regionale dell’audiovisivo nell’ex base Nato di Bagnoli pronto per il prossimo autunno». «Non è casuale il successo produttivo che sta riscontrando Napoli negli ultimi anni: ci impegniamo da tempo per costruire le condizioni necessarie affinché la città possa diventare un comparto indipendente della filiera dell’audiovisivo, accompagnando le produzioni nostrane e aprendo le porte alle straniere», ricorda Maurizio Gemma, che sottolinea il sostegno dato all’animazione «con contenuti speciali e risorse europee».