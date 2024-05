Presentato a Cannes “Interference”, il cortometraggio di Nuzzo con Panarella e Candurro

Come sarebbe la nostra vita in un futuro prossimo dominato dai social media e dalla pressione dell'accettazione sociale? A questa domanda cerca di rispondere “Interference”, il cortometraggio di Giuseppe Alessio Nuzzo con Francesco Panarella (Cucciolo nella serie-fenomeno “Mare Fuori”), e Miriam Candurro, (tra i volti di punta dell’intramontabile fiction “Un Posto al Sole” e delle serie “I Bastardi di Pizzofalcone”), presentato all’Italian Pavilion del Festival di Cannes con Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e digital di Rai Cinema.

«Tutto nasce dalla necessità di raccontare quanto siamo legati ai social media e quanto l’immagine che mostriamo lì differisce dalla realtà», spiega il regista campano. «Il nostro personaggio è solido, quando è collegato al web, ma nella realtà è schiacciato dalla pressione dell’accettazione sociale».

In un futuro prossimo dominato dai social media e dalla pressione dell'accettazione sociale, Luca (Panarella), noto come lo streamer Richmann-99, si divide tra il suo alter ego virtuale di successo e le sue sfide nella vita reale, segnate dall'ansia sociale. Dopo aver tentato terapie convenzionali senza successo, si sottopone a un esperimento estremo: la “chirurgia estetica della personalità”, offerta dalla società MayaCreator.

Quando le cose prendono una piega inaspettata e pericolosa, una psichiatra determinata, Luna (Candurro), si impegna a svelare gli inquietanti segreti dietro questa terapia e a salvare Luca prima che sia troppo tardi.

Il lavoro fa parte di un progetto transmediale, con focus immersivi in VR, un videogame e un podcast. Il cortometraggio, di 15 minuti, andrà in onda sulle reti Rai. Disponibili anche due scene in focus immersivo in Virtual Reality 360° 3D 11K sulle piattaforme VR di Rai Cinema.

«L’argomento che trattiamo è molto attuale e di estrema importanza», conferma Panarella con entusiasmo. «L’utilizzo dei social va riorganizzato e rivalutato: la differenza tra la vita reale e quella della rete è marcata da un muro imponente. Parlarne è fondamentale per ricordarsi quanto sia necessario utilizzarli nella maniera giusta».

Il videogame, invece,ideato, prodotto e distribuito dalla società di animazione Stranogene, sarà disponibile sulle piattaforme Apple e Android per smartphone. Il corto rappresenterà il prologo e l'epilogo del gioco, mentre il podcast racconterà in maniera approfondita la malattia del protagonista.

Il cortometraggio è una produzione Maia Production srl, prodotto da Annamaria Schena, produzione esecutiva e distribuzione lineare Paradise Pictures srl, realizzato in collaborazione con Rai Tgr Campania e finanziato da Unione Europea e Ministero della Cultura nell’ambito del programma Nexgenerationeu – bando tocc.