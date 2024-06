Napoli, Palazzo Reale, attorniato da una folla di fan e curiosi, si tinge di blu per la quarta edizione dei Nastri d’argento – Grandi serie, il premio del Sindacato giornalisti cinematografici italiani, in collaborazione con la Film Commission Campania, che riconosce la centralità della città sul fronte dell’audiovisivo. Al teatrino di corte la cerimonia di consegna, poi cena di gala al Circolo dell’Unione.

Accompagnata dal marito Flavio Cattaneo, diva più attesa e fotografata della serata Sabrina Ferilli che ricorda il nonno «che lavorava qui» e con il suo ritorno in Rai, vincitrice indiscussa di questa edizione, grazie a «Gloria», porta a casa il premio da icona dell’anno insieme ad Alessandro Borghi e Adriano Giannini per «Supersex» (Netflix), e Gabriele Muccino per l’ironico cameo nei panni di sé stesso in «Call my agent 2» (Sky), premiata anche come comedy, e in «Vita da Carlo» (Prime). Chi non è presente in sala manda un messaggio video.

A trionfare come miglior film tv è, ancora una volta, la commedia eduardiana grazie a «Napoli milionaria» (Rai) di Luca Miniero, che riconferma il sodalizio attoriale tra Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già vincitori della scorsa edizione con «Filumena Marturano». «Questo riconoscimento è motivo di grande gioia per noi», racconta lui: «Ridare vita alle opere di De Filippo è sempre una scommessa grossa: si tratta di mettere mano a dei capolavori indiscussi, se sbagli diventa pericoloso. Noi sentivamo di star percorrendo la strada giusta anche questa volta, dopo il successo dello scorso anno. Tra me e Vanessa c’è un’alchimia indescrivibile sul set: non dobbiamo dirci nulla, ci basta ascoltare le nostre pause. Per me, poi, questa vittoria è ancor più motivo di orgoglio: le produzioni Rai e Picomedia scommettono di nuovo su di me anche per il nuovo adattamento cinematografico eduardiano, “Questi fantasmi”, diretto da Alessandro Gassmann, anche se questa volta al mio fianco ci sarà Anna Foglietta». «Mi era andata bene una volta, avevo paura di rischiare recitando da protagonista in un’altra commedia eduardiana», riflette la protagonista della serie su Imma Tataranni, che nel film veste i panni di Amalia Iovine: «In questo caso la figura femminile ha un ruolo totalmente diverso da quello della Marturano: Amalia è una donna che rappresenta le ferite morali del conflitto della guerra, si arricchisce senza pudore, diventa avida, si fa involontariamente simbolo dell’Italia di quell’epoca. Se Filumena è l’eroina buona e senza macchia, Amalia fa delle macerie la sua ricchezza, a discapito della sua umanità. Porterò sempre nel cuore queste due grandi interpretazioni, tanto diverse ed intense».

Serie dell’anno «La storia», tratto dal capolavoro di Elsa Morante, diretto da Francesca Archibugi e interpretato da Jasmine Trinca, mentre per il crime trionfa «Il re» insieme alla sua protagonista Isabella Ragonese che divide il podio del miglior attore con Michele Rondino per «I leoni di Sicilia», che vince come dramma. «Un professore» è la migliore «dramedy», tra i non protagonisti si affermano Linda Caridi («Supersex») e Giovanni Ludeno («Le indagini di Lolita Lobosco, Rai): lei è in kimono rosso per nascondere pancione e annuncia dal palco che a ottobre avrà una bimba. Nastro della legalità a «Il clandestino – Un investigatore a Milano», mentre il napoletano Giacomo Giorgio si aggiudica il Premio Guglielmo Biraghi per la sua ecletticità, viste le prove in «Mare fuori» (Rai), «Per Elisa - Il caso Claps» (Rai), «Noi siamo leggenda» (Rai Play) e «Doc - Nelle tue mani» Rai). Menzione speciale a «I fantastici 5» (Canale 5) con Raul Bova per la sensibilità e la semplicità con cui è stato trattato il tema pelle degli atleti paralimpici e Nuovo Imaie alla giovane Giusy Buscemi per «Vanina – Un vicequestore a Catania» (Canale 5). Rivelazioni dell’anno sono i giovani protagonisti di due biopic musicali: il figlio d’arte Leo Gassmann, in giacca nera a fiori traforata, alla sua prima prova attoriale in «Califano» targato Rai e Letizia Toni per «Gianna Nannini – Sei nell’anima» prodotto da Netflix.

«Non mi aspettavo minimamente questo successo», confessa l’attrice toscana classe ‘93 con gli occhi illuminati dall’emozione: «Ho aspettato un anno prima di girare. Gianna non poteva esistere senza la sua musica, per calarmi nel ruolo ho preso lezioni di canto, di chitarra, pianoforte, e continuerò a farlo. Sono felicissima che il mio lavoro abbia ricevuto un merito tanto grande, un onore inaspettato, di cui mi meraviglio ancora». Gassmann si presta ai fotografi con un sorriso largo, sereno, di chi un po’ sentiva che ce l’avrebbe fatta: «Quando lavori tanto e metti il cuore non pensi agli effetti del duro lavoro, ma finito il film sapevo di aver dato il massimo, ho lavorato sodo e con tempi stretti, mi aspettavo la nomination non la vittoria», spiega il venticinquenne cantattore: «Ho cercato di restituire al personaggio veridicità, trovando delle similitudini tra me e Franco, che non credevo potesse assomigliarmi: alla fine tutti gli esseri umani si assomigliano nella propria umanità, ci arrabbiamo tutti, gioiamo, siamo pieno di emozioni, mi sono concentrato su questo. Nel mio futuro adesso vedo due strade artistiche che si muovono su binari paralleli: la musica e anche il cinema». Ad animare la serata, condotta da Laura Delli Colli, presidente del Sgci, padrona di casa Titta Fiore, presidente della Fcc, oltre ai premiati Asia Argento, «cuor di papà» Alessandro Gassmann e la stessa Jasmine Trinca, sulla giacca nera una spilla con i colori della Palestina.