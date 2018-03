Ciak per «L'amica geniale» a Napoli: al Plebiscito si svela il cast

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Marzo 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 12:43

Napoli, esterno giorno, piazza del Plebiscito. Corre(va) l'anno 1958. È un via vai di turisti e passanti, selfie e fotografie alle luccicanti auto d'epoca, vespe e motociclette, parcheggiate in fila in piazza del Plebiscito. Si tratta di Fiat perlopiù, rosse, gialle, bianche, alcune hanno il nome in evidenza come la Balilla rigorosamente bicolore, o la 750 verde acqua. Imponente nel colore e nella struttura è l'autobus verde bottiglia dalle porte chiare e sedute bianche, che fa tappa dinanzi palazzo Reale. Usciti dagli studios casertani costruiti nell'area ex Saint Gobain, dov'è stato ricreato con perizia il rione Luzzatti, «L'amica geniale/The neapolitan novels» arriva nel salotto buono della città.«Un tempo l'autobus fermava proprio lì davanti e le auto erano parcheggiate in piazza», racconta un signore incuriosito e un po' nostalgico. Siamo nella Napoli del 1958, quella del boom economico, del miracolo italiano. L'Italia è uno dei sette paesi più industrializzati al mondo, il tenore di vita dei cittadini è tra i più elevati, Enrico Mattei porta avanti strategie industriali e politiche spregiudicate e innovative. Aziende come Olivetti e Fiat fanno la differenza in termini di occupazione e produzione. Si diffonde il fenomeno del consumismo e così le grandi vetrine di note aziende popolano le strade più importanti della città. La macchina del tempo che ha ricreato tutto questo è il set cinematografico della serie tv diretta da Saverio Costanzo, che ha invaso la città per continuare le riprese della storia di amicizia di Lila e Lenù, le protagoniste della quadrilogia di Elena Ferrante che ha fatto impazzire il mondo.