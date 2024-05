Il teatro napoletano perde un protagonista: morto a Torre del Greco Gigi De Luca

Il teatro e la cinematografia napoletana perdono un pezzo importante della loro storia. È deceduto, all'età di 81 anni, nella sua abitazione di Torre del Greco l'attore Gigi De Luca. A stroncarlo nella notte sarebbe stato un infarto.

Una carriera di tutto rispetto la sua, con gli esordi a fine anni '60 nella compagnia di rivista di Aldo Tarantino. Nel 1973 entrò nella compagnia di Nino Taranto, mentre nel 1981 passò nella compagnia di Eduardo De Filippo.

Tante le apparizioni in teatro, ma è il cinema ad averlo reso popolare. Note tra le altre le apparizioni in «Pacco, doppiopacco e contropaccotto» di Nanni Loi (1993) e ne «La leggenda del pianista sull'oceano» di Giuseppe Tornatore (1994). Ha partecipato tra l'altro alla fiction «I bastardi di Pizzofalcone».

Tra i primi a portare il cordoglio della città dove era nato e dove ha sempre abitato, è stato il sindaco Luigi Mennella: «Se ne va un pezzo della nostra storia, non solo artistica. Diciamo addio al maestro Gigi De Luca, che tanto lustro ha dato alla nostra città e più in generale all'arte napoletana in tutta Italia».