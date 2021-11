Kirk Douglas «aggredì sessualmente Natalie Wood quando era adolescente»: l'accusa della sorella Lana 66 anni dopo

Natalie Wood sarebbe stata aggredita sessualmente nell'estate del 1955, quando era ancora un'adolescente, da Kirk Douglas. Ad avanzare l'accusa nei confronti dell'attore, ben 66 anni dopo, è ora la sorella minore della star, Lana, nel suo libro di memorie "Little Sister" in uscita il prossimo 9 novembre.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Kirk Douglas è morto a 103 anni, addio all'ultimo... ATENE È morta Kiki Dimoula, la più grande poetessa greca... ROCK Beatles-Rolling Stones, la rivalità infinita. Jagger contro...

L'aggressione subita da Natalie Wood sarebbe avvenuta durante le riprese del film The Searchers. Secondo Lana Wood l'incontro delle due star di Hollywood avrebbe avuto luogo nel famoso hotel Chateau Marmont e sarebbe stato organizzato da sua madre, Maria Zakharenko, che sperava che il signor Douglas potesse aiutare ad aprire le porte alla giovane attrice. Douglas, che all'epoca aveva 30 anni, era già uno degli attori più famosi di Hollywood, dopo aver recitato in Spartacus, Il brutto e il bello e Scontro a fuoco all'Ok.

Lana Wood, che all'epoca aveva 8 anni, riporta la sua testimonianza raccontando gli attimi che seguirono la violenza: «Aveva un aspetto orribile. Era molto arruffata e molto turbata, e lei e la mamma hanno iniziato a bisbigliare con urgenza l'una all'altra. Non riuscivo davvero a sentirle o a capire cosa stessero dicendo. A quanto pare era successo qualcosa di brutto a mia sorella, ma qualunque cosa era, a quanto pare ero troppo giovane per sentirmelo dire». Lana Wood sostiene che sua maggiore sorella e la loro madre erano d'accordo sul fatto che accusare pubblicamente il signor Douglas avrebbe rovinato sul nascere la carriera di Natalie.

Natalie Wood was sexually assaulted by Kirk Douglas when she met with him at a hotel in Los Angeles, her sister alleges in a new memoir titled “Little Sister.”https://t.co/9xJmpdLOT0

— NBC News (@NBCNews) November 4, 2021