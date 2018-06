Martedì 5 Giugno 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Netflix sceglie Napoli per festeggiare il finale della serie Sense8 che sarà disponibile su Netflix da venerdì 8 giugno. Il capoluogo campano è una delle città ad aver ospitato il set della stagione finale della serie, e, proprio la sera del debutto su Netflix, ospiterà un evento per un’ultima avventura insieme a tutti i fan di Sense8 presso il Bagno Sant’Elena di Posillipo. Nel corso dell’evento i partecipanti potranno immergersi nel mondo della serie.Durante le riprese a Napoli il cast di Sense8 ha incontrato Gino Sorbillo, un’istituzione per la città che ha fatto della sua pizza un racconto della storia e della cultura profonda del territorio. I protagonisti della serie, nel periodo delle riprese, hanno imparato da Sorbillo a fare la pizza, e, aggiungendo un ingrediente a testa, hanno ideato una vera e propria ricetta Sense8. Nel video i protagonisti mangiano un’ultima pizza insieme, emblema di un momento di aggregazione destinato a finire, proprio come la serie.Nel corso dell’evento dell’8 giugno a Napoli, i fan della serie potranno infatti assaggiare una fetta della pizza “Sense8” ideata da Gino Sorbillo insieme agli 8 protagonisti della serie.