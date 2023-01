Nicholas Cage è Dracula in "Renfield", i social pazzi per la somiglianza: «È identico a Giucas Casella»

Separati alla nascita. Nicholas Cage è Dracula nel film "Renfield", in uscita nel 2023. Ma per i social in Italia il trucco dell'attore riporta a una somiglianza incredibile: «È uguale a Giucas Casella». L'immagine dell'attore, che dovrebbe essere horror, è diventata oggetto di ilarità per l'accostamento all'illusionista più famoso della tv.

Giucas Casella identico a Dracula

La somiglianza è stata fatta notare dalla pagina social Ghetto Trash: «Questo è Nicholas Cage nel nuovo film di Dracula ma io riesco solo a vederci Giucas Casella. So di non essere il solo». Il post ha subito preso centinaia di like e commenti, tutti d'accordo che Nicholas Cage sia una copia dark di Giucas: «È più Giucas Casella lui, che Giucas Casella stesso», scrive un utente.

«Perché non è lui?», scherza un altro. «In realtà è Giucas Casella nei panni di Nicolas Cage che vagamente somiglia a Dracula», incalza un altro utente. «All’inizio pensavo che fosse Giucas Casella che imitava Marilyn Manson, poi ho letto la didascalia», ha ironizzato un utente.