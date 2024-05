Nicholas Galitzine, dal rugby a Netflix: età, fidanzata e carriera. Chi è l'attore e sex symbol dal sangue blu

Castano, alto e due occhi verdi che fanno sciogliere il cuore. È Nicholas Galitzine, l'attore e sex symbol del momento di cui tutti stanno parlando. Il 30enne ha anche il sangue blu: il papà è un discendente della Casata dei Golitsyn, un'ex famiglia principesca russa.



Il suo volto è diventato famoso su scala internazionale dopo il debutto di Cenerentola con Camilla Cabello, il musical basato sulla favola Disney che ha debuttato su Amazon Prime nel 2021. Poi è arrivato su Netflix, con Purple Hearts insieme a Sofia Carson per poi tornare nel 2023 sugli schermi del colosso Amazon Prime, con Rosso, Bianco e Sangue Blu. Dopo il successo di quest'ultima pellicola, Nicholas è stato scelto per essere il protagonista di The Idea of You, la commedia romantica realizzata da Amazon Prime e uscita a fine aprile in cui ha recitato accanto alla bellissima Anne Hathaway.

Dei ruoli, questi, che gli hanno garantito la fama e con i quali è riuscito a strappare il cuore di diverse adolescenti, le quali adesso adorano l'attore britannico.

Ma, nel corso della sua vita, Galitzine non ha sempre voluto diventare un divo del cinema.

Chi è Nicholas Galitzine

Non c'è da sorprendersi se Nicholas Galitzine sia riuscito a costruirsi un piccolo spazio nel mondo del cinema e del teatro. Nato e cresciuto in Inghilterra, sua madre è un immigrata proveniente dalla Grecia e suo padre è un imprenditore di una certa fama. Il papà è un discendente della Casata dei Golitsyn, un'ex famiglia principesca russa. Loro, come riporta Vogue, come tutte le famiglie principesche russe furono estromesse dalla Russia durante la Rivoluzione del 1917.

La coppia ha fatto crescere i suoi figli - Galitzine ha una sorella maggiore di nome Lexi che è diventata un'illustatrice e interior design - a Hammersmith, il quartiere artistico di Londra. Assaporando l'arte tutti i giorni, Nicholas inizia ad avvicinarsi al mondo del teatro, ottenendo dei piccoli ruoli che, poi, lo porteranno nei cinema e nelle televisioni di tutto il mondo.

Ma l'attore, che compierà 30 anni il prossimo settembre, non ha sempre voluto lavorare nei set cinematografici. Prima di diventare attore, il giovane era un talentuoso giocatore di rugby. Galitzine ha giocato per la Harlequins Academy, un'accademia di rugby di alto livello, e avrebbe potuto rimanerci se un infortunio al ginocchio non lo avesse messo da parte. Ma l'infortunio non è stato l'unico motivo per cui Nicholas ha deciso di allontanarsi dal mondo dello sport. «Mi sarebbe piaciuto diventare un giocatore di rugby - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a GQ - ma quel mondo è estremamente mascolino. Non sono riuscito a farcela, sono un ragazzo molto sensibile».

Con chi è fidanzato?

Nicholas ha rubato il cuore di migliaia di donne grazie al suo dolce sorriso e agli occhi ammalianti. Galitzine finora ha tenuto la sua vita amorosa fuori dagli occhi del pubblico, quindi non è confermato se abbia un partner. Tuttavia, nel marzo 2024, l'attore ha pubblicato una foto criptica di lui che tiene la mano di una donna. Sembrerebbe che si tratti della modella Cameron Valentina. Secondo Reddit, Valentina ha pubblicato un video ora cancellato su Instagram con un uomo riconosciuto da alcuni come Nicholas Galitzine. Il mistero s'infittisce.