Nicola Lucchi racconta Dante Spinotti, il direttore della fotografia star internazionale

In occasione del suo ottantesimo compleanno, è uscita l’autobiografia di Dante Spinotti, uno dei più importanti e premiati direttori della fotografia italiani, candidato a due premi Oscar per L.A. Confidential e Insider - Dietro la Verità (tra i suoi lavori più recenti anche un documentario su Napoli diretto da Trudy Styler).

Anthony Hopkins, che ha scritto la prefazione de Il Sogno Del Cinema - La Mia Vita, Un Film Alla Volta (Ed. La Nave Di Teseo) ha detto di lui: "Ha un talento straordinario, usa la cinepresa per catturare quello che non è visibile a occhio nudo”. L’autobiografia è scritta da Spinotti insieme a Nicola Lucchi, autore e sceneggiatore di documentari e serie TV per bambini che lavora tra l'Italia e Stati Uniti. Ha scritto il ben noto Daniel Ghost e le anime erranti, edito da Gribaudo, di cui uscirà il seguito tra qualche settimana e Memorie di un boia che amava i fiori, illustrato da Stefano Bessoni ed edito da Bakemono lab.

Lucchi ha così raccontato l’esperienza di lavorare al libro con Dante Spinotti.

Qual è stato il primo film di Spinotti che ha visto?

"Avevo dieci anni e vidi Hudson Hawk - Il mago del furto (1991). Adoravo Bruce Willis e i film sui ladri, quindi ne fui entusiasta. La prima volta che incontrai Dante glielo confessai. Lui mi disse che quello era tra i film più brutti della sua carriera, nonché una delle produzioni peggiori alle quali avesse partecipato. Diciamo che non fu un inizio brillante di conversazione, ma del resto ero un bambino di dieci anni che neanche sapeva cosa fosse un direttore della fotografia. Quel film non l'avevo più rivisto. Credo mi sia stato perdonato."

Come l’ha poi conosciuto?

"Ho vissuto vari anni a Los Angeles, città in cui tutt'ora torno spesso. Dante vive lì per la maggior parte dell'anno. Ci siamo conosciuti grazie ad amici comuni che lavorano nel mondo dell’entertainment"

Com’è nata l’idea di scrivere una biografia con lui?

"Sono un grande estimatore del suo cinema. Lo scoprii realmente, come tanti, grazie alla filmografia di Michael Mann, poi andai a recuperare tutti i suoi film. Malgrado sia uno dei direttori della fotografia più apprezzati al mondo e un pioniere del cinema digitale, non esisteva nulla su di lui salvo qualche articolo di giornale. Ho pensato fosse necessario colmare questa lacuna"

Come ha reagito Spinotti quando lei gli ha proposto di scriverla?

"Era felice della proposta. La cosa che gli importava di più era poter comunicare la sua enorme esperienza agli appassionati di cinema, ma soprattutto a coloro che intendono muovere i primi passi nell'ambiente. Dante ha collaborato con alcuni tra i più grandi registi italiani e americani degli ultimi cinquant'anni, la sua biografia è ricca di aneddoti legati ai set e agli attori, ma anche di aspetti tecnici per i più esperti"

L’ha definita un’autobiografia artistica, perché?

"Perché la nostra intenzione non era quella di scavare nella sua vita privata o realizzare un libro che parlasse solo delle star incontrate, ma dare al lettore uno strumento per comprendere il suo cinema e i meccanismi dell'industria. In questo libro il cinema di Dante è il vero protagonista"

Mi racconti il percorso fatto insieme a lui durante la creazione del progetto?

"Partendo dalla sua infanzia, ci siamo trovati spesso per affrontare lunghe conversazioni dalle quali sono usciti i contenuti del libro e quindi della sua biografia. Mi sono accorto subito che Dante, e così sua moglie Marcella, tendevano a ricordare gli eventi importanti della loro vita, anche i più remoti, collocandoli all'interno di un film e di conseguenza individuandone l'anno e il periodo esatto. L'ho trovata una cosa curiosa ed è diventata un po' il concept di questa sua autobiografia: La mia vita, un film alla volta, per l’appunto"

Ascoltando i suoi racconti, qual è stato l’aneddoto più sensazionale o la storia che più l’ha colpita?

"Il libro è ricco di aneddoti. Da cinefilo quello che mi ha colpito di più è forse legato a Peter Bogdanovich, con cui Dante lavorò per il film Illegalmente tuo (1988). Ne emerge una figura del regista molto diversa da quella che ci si aspetta. Bogdanovich qui pare lontano dall'essere il grande cineasta di cui parlano i più. Anche gli aneddoti su Michael Mann e i set vissuti insieme sono molto curiosi, soprattutto quello di Manhunter, che si rivelò piuttosto pericoloso, ma anche un grande trampolino per Spinotti"

C’è qualche storia che a malincuore ha dovuto sacrificare per questioni di spazio ma che può condividere?

"Nulla di rilevante. Il sogno del cinema è un'autobiografia di oltre 300 pagine ricca di aneddoti e arricchita da una preziosa sezione fotografica che ripercorre l'intera carriera di Dante"

Per uno scrittore come lei, che crea storie/sceneggiature e personaggi, quali sono le più grandi sfide del confrontarsi invece con un'autobiografia?

"La vita non è un film o un romanzo, malgrado Hollywood voglia qualche volta farcelo credere. La complessità maggiore è quella di mettere ordine agli eventi, facendo risaltare quelli più significativi. Serve anche saper fare selezione tra i contenuti e non scendere troppo in dettagli tecnici difficili da comprendere per i meno esperti. Con questo libro si segue un percorso lineare che va dall'infanzia di Dante Spinotti, e la sua scoperta del cinema e della fotografia, fino alle sue ultimissime produzioni, come dice il sottotitolo, un film alla volta”