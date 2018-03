Nicolas Vaporidis al Duel Village presenta il nuovo film

Venerdì 9 Marzo 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 16:59

Nicolas Vaporidis presenta al Duel Village di Caserta il suo nuovo film «Anche senza di te» che interpreta al fianco di Myriam Catania e Matteo Branciamore. L'appuntamento è per lunedì 12 marzo (ore 20,30) dove l'attore saluterà il pubblico in sala prima della proiezione del film incalzato dalle domande di Christian Coduto, direttore artistico della rassegna Independent Duel.«Anche senza di te» è una commedia sentimentale diretta da Francesco Bonelli che racconta il disagio di un personaggio che vede crollare uno dopo l'altro tutti i suoi riferimenti. Ma al tempo stesso un film sull'importanza dell'approccio pedagogico di Malaguzzi, fondatore della filosofia educativa reggiana. Un metodo a lungo osteggiato in Italia che insegna ai bambini a riconoscere le emozioni e a gestire la rabbia per far sì che diventino adulti migliori. Nicolas Vaporidis, protagonista di pellicole di successo come«Notte prima degli esami», «Cemento», «Come tu mi vuoi» e «Maschi contro femmine», qui interpreta il ruolo di un insegnante di scuola elementare, spaventato dalle emozioni, che si innamora gradualmente della sua collega e protagonista femminile della storia Myriam Catania.