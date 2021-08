No vax, insulti e minacce agli attori che si vaccinano: nel mirino anche Salvatore Esposito

«Non mi hanno: costretto, pagato, minacciato, assoldato, corrotto, torturato... Semplicemente credo sia il modo migliore per proteggere me, le persone che amo e le persone che mi circondano. Tutto qua. Ai posteri l'ardua sentenza». L'attore Salvatore Esposito ieri ha ricevuto la seconda dose di vaccino e, come molti personaggi pubblici, ha postato la foto motivando la sua decisione come un gesto di responsabilità. Tutto normale, se non fosse...

