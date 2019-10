«Non è solo un gioco», il corto sul burraco girato a Cava de’ Tirreni

Domenica 13 Ottobre 2019, 14:12

E se il burraco non fosse solo un gioco di carte? Nella storia di Annamaria e Pina Scoglio torna più volte questa domanda: due sorelle legate dal burraco fino ad arrivare insieme a tornei nazionali, improvvisamente si allontanano l’una dall’altra. Il cortometraggio “Non è solo un gioco”, di produzione Skratch Fab Highlander Irish Pub di Pierpaolo Palescandolo, Vicerversa S.r.l.s. e coproduzione associata di Giorgia Valenti Beccaria, cerca di ricostruire l’evoluzione del rapporto tra Pina e Annamaria: rincorrendo entrambe le protagoniste e altri attori della storia, in un crescendo di tensione, la telecamera cercherà di portare alla luce tutti i segreti della vicenda. Il burraco si infiltra in modo così insidioso nelle vite delle protagoniste da comprometterne equilibri, legami familiari e sentimentali. Reso attraverso il genere del mockumentary da Guglielmo Lipari e Giovanni Masturzo, “Non è solo un gioco” è un progetto della società di produzione multimediale Skratch Fab.Nel primo anno di attività Skratch Fab ha raggiunto importanti traguardi: il cortometraggio “Nubìvago”, per il quale affianca la produzione Viceversa Srl, è stato inserito nella selezione ufficiale dell’Accademia del Cinema italiano Premi David di Donatello alla sezione cortometraggi ed è arrivato tra i finalisti al Napoli Film Festival e al Coffi Festival di Berlino. La produzione di contenuti non si ferma solo ai cortometraggi: Skratch Fab realizza anche spot, promo, video per eventi nel settore pubblicitario e tanto altro, caratterizzandosi per la sua duttilità.Le riprese del cortometraggio “Non è solo un gioco” si terranno a Cava de’ Tirreni dal 14 al 17 ottobre 2019: per ultimare la fase di produzione esecutiva del progetto, la Fab ha deciso di avviare una raccolta fondi online sulla piattaforma https://www.produzionidalbasso.com/project/non-e-solo-un-gioco-cortometraggio/. L’idea nasce dalla necessità di supportare le spese per attrezzature, cast e troupe tecnica che permetteranno la realizzazione ottimale dei contenuti. Inoltre, si vuole creare una rete di sostenitori che possano promuovere e seguire l’intero progetto fino alla distribuzione nazionale e festivaliera già programmata.