«Non succede, ma se succede...», 55 biglietti in omaggio con Il Mattino

Lunedì 23 Settembre 2019, 12:30

Si intensificano, dopo la pausa estiva, le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Il 30 settembre invitiamo i nostri lettori a vedere in anteprima il film “Non succede, ma se succede...” di Jonathan Levine, «la commedia più scorretta» della stagione, in sala dal 10 ottobre con 01 Distribution.La trama? Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato che sta preparando la sua corsa a presidentre degli Stati Uniti d'America. Fred Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. I due non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la babysitter di lui e la sua prima cotta. Impulsivamente, Charlotte decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori: a dispetto di tutti e tutto, comprese le regole dell'amore e della politica, i due faranno faville, pur essendo la più improbabile delle coppie.Vi facciamo anche scegliere dove vedere il film, il 30 settembre: a vostra disposizione ci sono 55 inviti per 2 persone, totale 110 posti, per la proiezione all'Happy maxicinema di Afragola, ore 21; 50 inviti per due persone per un totale di 100 posti al Big maxicinema di Marcianise, sempre alle 21; 40 inviti per due persone per un totale di 80 posti per il cinema The Space a Napoli alle 20.30; e infine 30 inviti per 2 persone, totale 60 posti al The Space Salerno, di nuovo alle 20.30Registrati, prima che gli inviti vadano esauriti, cliccae... vieni al cinema con Il Mattino.