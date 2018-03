La lunga notte degli Oscar di Guadagnino: «Le quattro nomination sono il più bel regalo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Marzo 2018, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 12:32

«Sorprendente. Stancante. Avvolgente».Luca Guadagnino è un uomo elegante e dissimula con garbo l'emozione di una vigilia importantissima. Ospite del Festival «Los Angeles, Italia», la rassegna di Pascal Vicedomini che promuove il nostro cinema e i suoi protagonisti nella settimana degli Academy Awards, la più strategica dell'anno, il regista racconta i giorni frenetici che lo hanno portato a un passo dalla Notte delle stelle e si gode il successo di «Chiamami col tuo nome», candidato a quattro premi - miglior film, attore protagonista, sceneggiatura non originale, canzone - e amatissimo da critica e pubblico internazionali. Cittadino del mondo e profondamente italiano, orgoglioso delle sue radici, arriva al Teatro Cinese con sorella, compagno e nipotini che ha voluto accanto nell'attesa di un evento cruciale nella carriera di ogni cineasta. Sorride, stringe mani, posa per gli inesorabili selfie; sul red carpet è il più stiloso, con memorabili scarpe borchiate e completo blu di tendenza.«Sono tranquillo, felice di incontrare le tante persone conosciute in un anno incredibile, contento dei premi che abbiamo già vinto».«Per ora non mi faccio prendere dall'ansia, domani il batticuore sarà inevitabile. Ma sul risultato non ho aspettative, le quattro nomination sono il più bel regalo che potessi ricevere».«Sono un fan del conduttore Jimmy Kimmel, voglio godermi le sue battute, e sono molto contento che Sufjan Stevens canti sul palco la canzone del mio film. Per il resto, so solo che dovrò starmene sei ore impettito in smoking e scarpe strette».