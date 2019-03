Leonardo Di Caprio svela la locandina del nuovo film di Tarantino

Lunedì 18 Marzo 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 16:30

C'era una volta a Hollywood. 1969. Eccola la locandina del nuovo film di Quentin Tarantino. Un flashback nel passato a colori forti, quello dei polizieschi anni '70, appunto. Giacca di pelle e sguardo irresistibile. Sulla destra l'autore del post rivelazione su Instagram, ovvero uno dei protagonisti del film: Leonardo Di Caprio. A sinistra in versione "Mi piacciono tanto i Beach Boy" l'altro attore protagonista,. Non ci resta dunque che aspettare il trailer in cellulosa del film che uscirà a luglio.interpreterà Rick Dalton, attore in cerca di debutto - appunto - a Hollywood. Brad Pitt è la sua spalla, nel ruolo di Cliff Booth: controfigura e stuntman nella vita, è disposto a tutto pur di finire nel "gotha" degli attori a Los Angeles.