Christian De Sica a Marina di Stabia: comincia l'avvistamento dei vip nelle acque del golfo

Castellammare. Comincia l'estate dei vip a Marina di Stabia. Nel porto turistico stabiese, l'altro giorno è stato avvistato Christian De Sica in giro con la sua imbarcazione. L'attore romano non si è sottratto a foto e autografi dei fan presenti in zona al momento dell'attracco. Da anni il famoso showman, habitué della costiera sorrentina e di Capri, inizia la sua estate partendo proprio dai luoghi del cuore tanto cari anche al padre Vittorio che ha firmato le pellicole più belle del cinema degli anni '60 con la musa ispiratrice Sofia Loren.



