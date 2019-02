Oscar 2019, Green Book è il miglior film: premiati Rami Malek e Olivia Colman

Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles . Il premio per il miglior film è andato a Green Book, ( presentato alla Festa del cinema di Roma ), mentre Rami Malek e Olivia Colman sono stati premiati come migliori attore e attrice protagonisti.La diretta della serata- L'Oscar per il miglior film va a Green Book.- L'Oscar per la migliore regia va ad Alfonso Cuaròn per Roma. Si tratta del quarto Oscar della serata per il regista messicano.- Olivia Colman vince l'Oscar per migliore attrice protagonista per La Favorita.- Rami Malek vince l'Oscar per miglior attore protagonista per Bohemian Rhapsody. L'attore, premiato per la sua interpretazione di Freddie Mercury, dal palco dice:

Sono un immigrato, i miei genitori sono egiziani, questa vittoria la porterò nel cuore per tutta la vita».

Oscar migliore colonna sonora a Ludwig Goransson per 'Black Panther'.





Oscar 2019, Spike Lee infiamma la platea: «Le elezioni sono vicine» Oscar per la miglior sceneggiatura non originale a Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee per 'BlackKklansman'.

Oscar per la miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly per 'Green Book'.

Oscar miglior cortometraggio a 'Skin' di Guy Nattiv.

Disponibile su Netflix, il film racconta la vita e le difficoltà quotidiane di Sneh e delle altre sei donne, tutte tra i 18 e i 31 anni, che in una piccola fabbrica creata due anni fa dalla ong Action India, producono assorbenti sanitari femminili. Nelle aree più periferiche dell'India le mestruazioni sono tuttora un gigantesco tabù, e anche solo lavorare in un'azienda che produce assorbenti è considerato, da molti, inaccettabile per una donna. «Le mestruazioni non dovrebbero essere un tabù - ha detto la regista americano-iraniana Rayka Zehtabchi che ha girato il film nel suo villaggio - non dovrebbero sancire la fine della scuola per le ragazze». Il titolo del film gioca sul doppio senso: letteralmente si traduce con 'Punto. Fine della frasè, ma ha anche il significato di "Ciclo mestruale. Fine della condanna".

Oscar per il miglior film d'animazione a Spider-Man - Un nuovo universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. C'è anche un pò di Italia in questo premio: nel teami dei disegnatori del film c'è anche Sara Pichelli, di Porto Sant'elpidio, classe 1983.

È il secondo oscar per l'attore che due anni fa vinse lo stesso premio per Moonlight. Grazie Doc Shirley - ha detto, ringraziando il suo alterego cinematografico, il musicista Don Shirley la cui tournée nel sud razzista degli anni Sessanta è raccontata nel film di Peter Farrelly. L'attore ha ringraziato il regista per aver dato spazio agli attori e alla loro creatività e poi ha ringraziato la nonna: «mia nonna che è stata la mia eroina, per tutta la mia vita. La donna che mi ha detto che avrei potuto far qualunque cosa mi fossi messo in mente di fare, la donna che mi ha insegnato che, se non riesci la prima volta devi provare di nuovo e di nuovo sino al successo, la donna che mi ha insegnato a pensare positivo».

«Nessun paese può costruire muri e porre barriere»: così Javier Bardem ha introdotto il premio al miglior film straniero andato a Roma. Cuaron è salito sul palco per la seconda volta (la prima per l'Oscar per la fotografia) «Sono cresciuto vedendo film stranieri - ha detto il regista messicano candidato anche fra i registi e per la categoria miglior film - Siamo tutti parte della stessa emozione, tutti parte dello stesso oceano

