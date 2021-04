Oscar 2021, Londra e Parigi per la premiazione oltre a Los Angeles

Vigilare ma non “soffocare” la manifestazione, offrire un senso di allegria per quanto possibile, eleganza, glamour e tappetto rosso vadano di pari passo con distanziamento e uso di mascherine e massima attenzione alle date di partenza e arrivo dei divi secondo procedure attentamente studiate. Questi, in sintesi, i comandamenti dell’edizione 2021 degli Oscar che verranno consegnati la notte del 25 aprile. Quindi niente collegamenti su “Zoom”...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati