Oscar 2022, l'Academy taglia ufficialmente otto premi dalla diretta

E si ritorna sempre al punto di partenza. Dopo 4 anni dall primo controverso tentativo di non mandare in onda i premi “secondari” (con conseguente sdegno da parte dei sindacati), l'Academy torna sui propri passi respingendo le polemiche e rendendo questa scelta definitiva. Nella serata dei premi Oscar 2022, 8 premi non verranno consegnati durante la serata, ma un'ora prima e montati ad arte durante la premiazione insieme ai discorsi di ringraziamento, registrati via Zoom.

Una decisione controversa dopo due anni di forte crisi del settore audiovisivo. L'anno scorso, la cerimonia si è svolta in modalità estremamente ridotta a causa della complicata situazione Covid. Ciò non ha portato a particolari stravolgimenti, dato che il primo obiettivo dell'Academy era riuscire a concludere in maniera adeguata quello che è uno degli eventi mondani più esclusivi dell'anno (anche in piena pandemia).

Il 2022 si è aperto con tantissimi stravolgimenti per quanto riguardo la stagione dei premi. La polemiche intorno alla Hollywood Foreign Press Association e l' assenza dei Golden Globe, non ha sicuramente aiutato l'Academy nell'organizzazione di questa 94esima edizione degli Oscar. Tante aspettative, ma soprattutto la voglia di riuscire a dare nuovo lustro ad un mondo del cinema che sembra esser rimasto inevitabilmente scottato dagli scandali (MeToo, accuse di sessismo e razzismo alla HFPA) degli ultimi anni.

Quali premi non verranno consegnati in diretta?

La decisione presa dagli Academy di non mandare in onda ben 8 premi potrebbe causare tantissimi problemi. Nel 2018 tentarono un approccio di questo tipo guadagnandosi l'ira di addetti ai lavori e gruppi sindacali, che sembrano essere sul piede di guerra anche grazie alla complicata situazione lavorativa derivante dalla pandemia. Secondo quanto comunciato dall' Academy i premi che non verranno assegnati in diretta saranno: miglior cortometraggio documentario, miglior montaggio, miglior trucco e acconciatura, colonna sonora originale, miglior scenografia, miglior cortometraggio animato, miglior cortometraggio live action e miglior sonoro.