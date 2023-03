Oscar 2023, Angela Bassett sconfitta da Jamie Lee Curtis: la reazione (infastidita) all'annuncio è virale

Sorprese e delusioni: la notte degli Oscar 2023 ha penalizzato film tradizionali come Elvis, The Fabelmans, Gli Spiriti dell'Isola e Tar, usciti a mani vuote dalla cerimonia nonostante, tra tutti, avessero accumulato 30 nomination. Tra gli snobbati Angela Bassett nella categoria di premi più aperta alla vigilia - migliore attrice non protagonista - che è rimasta a bocca asciutta: sembrava la frontrunner ma i giurati le hanno preferito Jamie Lee Curtis di Everything Everywhere. Una scelta che l'attrice, così come molti fan sui social, non hanno condiviso. E il fastidio non è stato celato in alcun modo: quando viene annunciato il nome della vincitrice nessun applauso alla collega, neanche mezzo sorriso. e il video è diventato subito virale. >