Oscar a rischio per l'emergenza coronavirus: la cerimonia potrebbe slittare

L'emergenza coronavirus mette a rischio anche la cerimonia degli Oscar. L'Academy of Motion Pictures Arts and Science sta considerando la possibilità di posticipare gli Oscar in calendario al momento il 28 febbraio 2021. Lo riporta Variety citando alcune fonti. «È probabile che siano posticipati», afferma una fonte con Variety. Il posticipo è legato al covid-19, che ha già costretto l'Academy a rivedere le norme per le candidature.

Ultimo aggiornamento: 07:05

