Il cinema italiano compie un altro passo verso l'Oscar: con «Notturno» di Gianfranco Rosi nominato tra i documentari (ma non tra i film internazionali, cui pure era stato candidato dall'Anica), nelle shortlist dell'Academy entra Laura Pausini con il brano «Io sì/Seen» scritto da Diane Warren e Niccolò Agliardi per il film di Edoardo Ponti «La vita davanti a sé», protagonista Sophia Loren, in gara anche per la colonna sonora di Gabriel Yared. E, accanto a loro, ecco il «Pinocchio» di Matteo Garrone, presente nella categoria trucco e parrucco con il due volte premio Oscar Mark Coulier, un mago della prostetica, e «Due», l'esordio nella regia di Filippo Meneghetti sulla storia d'amore tra due anziane vicine di casa (Barbara Sukova e Martine Chevalier), candidato dalla Francia dove il cineasta vive da anni. Completa idealmente la cinquina l'omaggio alla più fulgida delle nostre dive contenuto nel documentario «Cosa farebbe Sophia Loren», diretto da Ross Kauffman e prodotto da Netflix, protagonista l'ideale filo rosso che lega la fan italoamericana Vincenza/Nancy al suo mito cinematografico.



Già in corsa anche per i Golden Globe, la Pausini ringrazia su Twitter, in tutte le lingue, l'Academy e «l'immensa» Sophia «per il grande onore»: la nomination, arrivata a pochi giorni dalle polemiche per le inopportune illazioni fatte al «GF Vip» da Alda D'Eusanio sul suo rapporto con il compagno Paolo Carta, la ripaga delle amarezze sfociate in una querela contro la giornalista/opinionista che Mediaset ha immediatamente espulso dalla casa di Cinecittà. La canzone di Laura dovrà vedersela con avversari di tutto rispetto come «Speak Now» da «Quella notte a Miami», e «Hear My Voice» da «Il processo ai Chicago 7», ma la popolarità della cantante anche oltreoceano può spianarle la strada.



Non ha portato fortuna a Gianfranco Rosi, invece, la doppia candidatura: nella sezione riservata ai film internazionali, dove peraltro aveva gareggiato nel 2017 con «Fuocammare», i votanti dell'Academy gli hanno preferito film di finzione come il russo «Cari compagni!» di Konchalovsky, il bosniaco «Quo vadis, Aida?» di Jasmila Zbanic, il succitato «Due» e, soprattutto, il danese «Un altro giro» di Vinterberg, che ha già trionfato agli Efa di Berlino e tutti danno per favorito. «Notturno», girato per tre lunghi anni da Rosi lungo il confine tra Libano, Siria, Iraq e Kurdistan, dove la guerra è entrata tragicamente a far parte della vita quotidiana, e presentato in anteprima assoluta alla Mostra di Venezia prima di venire applaudito nei festival di mezzo mondo, potrà rifarsi nella categoria dei documentari, confrontandosi con titoli di peso come «Crip Camp» prodotto da Barack e Michelle Obama, «Dick Johnson is Dead» girato da Karen Johnson, il rumeno «Collective» e «MLK/FBI» di Sam Pollard, su Martin Luther King indagato e molestato dal Federal Bureau, già campione d'incasso della stagione.



«Nel cinema di Gianfranco Rosi scorgeremo sempre la verità e l'intimità dell'animo umano. È questa la forza di Notturno. Ora ci aspetta un percorso ancora molto duro, la qualità degli altri titoli in gara è straordinariamente alta, ma la candidatura anche nella categoria del Miglior Film ha contribuito a dare una visibilità maggiore in un anno in cui fare campagna è stato particolarmente difficile» dice l'ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco. E la produttrice Donatella Palermo aggiunge: «Notturno ha avvicinato noi occidentali alla comprensione del Medio Oriente. Una volta visto il film, i volti e le parole dei bambini, delle donne restano per sempre nel cuore degli spettatori». Si congratula con il regista anche l'Istituto Luce, coproduttore, e la Mostra di Venezia, con il suo direttore appena riconfermato Alberto Barbera, non nasconde la soddisfazione per essere stata ancora una volta vetrina privilegiata di diversi titoli poi scelti dai membri dell'Academy. Il 15 marzo sapremo quali film entreranno nelle cinquine finali. La cerimonia degli Oscar, spostata al 25 aprile per la pandemia, dovrebbe tenersi in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA