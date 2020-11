Un libro che si legge e “si vede”. Francesco Paolantoni firma “Mungi da me” (Edizioni Mea) che racchiude, in 132 pagine, una serie di pensieri in libertà formulati durante i giorni del lockdown della scorsa primavera: la città e le sue abitudini, la pandemia, i napoletani. Frasi, freddure, ragionamenti e sdragionamenti dell’attore che confeziona un vero e proprio libro - spettacolo. Puntando lo smartphone sul QR code delle pagine, infatti, è possibile vedere i mini-video pubblicati da Paolantoni sui social e non solo. “Mungi da me, prendere per i fondenti i potenziali lettori di questo libro dicendo che è un libro. Non so cosa sia, leggerlo e vederlo (perché è un libro con dei contenuti che si possono vedere attraverso i QR Code ma anche molti inediti) è coraggioso e a tratti vertiginoso. E quindi, se vuoi affrontare questa sfida fallo con consapevolezza e soprattutto fallo quando stai da solo perché potresti avere reazioni inconsulte”, dice l’attore rivolto ai lettori, con la verve che da sempre lo caratterizza. “Mungi da me”, (il titolo è tratto proprio da uno dei tormentoni social di Paolantoni), corredato dalle vignette e dalle illustrazioni di Gianluca Musca, uscirà in libreria il prossimo 1 dicembre. “Questo libro associa la pagina scritta alle immagini, e questo mi piace molto. - continua il comico – Del resto sono un attore. C’è poi una sgangheratezza di fondo che riflette la mia personalità, un po’ come il libro precedente, ‘Improvvisamente…niente’”.

