Vigilia degli Oscar: Napoli tifa Sorrentino con il libro (in omaggio) del Mattino

Domenica 27 marzo è la grande notte degli Oscar. A Los Angeles Paolo Sorrentino spera nel bis con «È stata la mano di Dio», in nomination come il miglior film internazionale, dopo il trionfo del 2014 con «La grande bellezza». Ed ecco allora che sabato 26 ci sarà in edicola un nuovo libro in omaggio a chi acquista un copia de «Il Mattino» dal titolo: La mano di Sorrentino. Nel mondo di un maestro, a cura di Valerio Caprara, Titta Fiore e Federico Vacalebre. Testo che, alla vigilia dell'evento, documenta e omaggia l'opera del genio napoletano del cinema. Un altro volume della collana «Il Mattino. Ieri oggi domani» che ha visto già una lunga serie di libri regalati ai lettori su Pino Daniele, Diego Armando Maradona, Luciano De Crescenzo, Giancarlo Siani, Totò, ma anche la Napoli segreta e Giallo napoletano. I grandi delitti irrisolti.

Ora il nuovo omaggio. Nel libro i lettori troveranno sia contributi inediti, sia interviste, articoli e materiali fotografici dagli archivi de «Il Mattino». Tra gli inediti gli scritti di Maurizio de Giovanni, Teresa Saponangelo, Ruggero Cappuccio, Carlo Verdone, del regista Gianluca Jodice, di Gianni Fiorito, fotografo ufficiale dei film di Sorrentino e che firma la foto di copertina del volume e della quarta di copertina, del produttore Angelo Curti.

Sarà Fiore a condurre i lettori nel mondo cinematografico di Paolo Sorrentino attraverso le interviste a Toni Servillo, attore emblema di un lungo sodalizio artistico con il cineasta, ed al regista Antonio Capuano, che Sorrentino considera suo maestro al punto da averne fatto un personaggio di «È stata la mano di dio». Caprara racconta, spaziando da Sophia Loren a Vittorio De Sica, gli altri film napoletani entrati nel gotha di Hollywood grazie a nomination (o meglio ancora vittorie) agli Oscar, mentre a Vacalebre è andato il compito di evidenziare la centralità delle colonne sonore nel lavoro del cineasta partenopeo.

E non è tutto. Filippo Scotti, il giovanissimo protagonista del film in lizza domenica notte per la preziosa statuetta, nei panni di Fabietto Schisa alter ego del regista, si racconta nell'intervista di Diego Del Pozzo, mentre Vittorio Del Tufo viaggia nei luoghi partenopei del cinema sorrentiniano. Ciro Ferrara, storica bandiera del Napoli, rievoca con Francesco De Luca come sia stata folgorante e intensa l'amicizia con il mito Diego Maradona, figura simbolo per Sorrentino. E Giuseppe Attolini, a capo della celebre sartoria con il fratello Massimiliano, racconta a Maria Chiara Aulisio gli abiti griffati dalla casa per Jep Gambardella in «La grande bellezza».

Dagli archivi de «Il Mattino», vero motore di questa collana, i lettori troveranno articoli a firma dello stesso Sorrentino, di Raffaele La Capria, Giuseppe Montesano, Pietro Gargano oltre che un'intervista a Sophia Loren ed un viaggio in più tappe nell'universo cinematografico di Paolo Sorrentino, con i pezzi firmati negli anni, dagli inizi della sua carriera ad oggi, da Titta Fiore e Valerio Caprara.

Appuntamento in edicola sabato 26 per il libro in omaggio a chi acquista la copia de «Il Mattino», 130 anni portati benissimo.