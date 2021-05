Covid, Paolo Sorrentino si è vaccinato oggi al Mice, il regista premio Oscar all'open day a Civita Castellana

Paolo Sorrentino nella sala Mice di Civita Castellana (Viterbo) si è sottoposto oggi alla vaccinazione anti-Covid. Il premio Oscar per il film "La Grande bellezza" è arrivato nell'hub vaccinale insieme alla moglie Daniela D’Antonio.

Il regista, dopo essersi sottoposto alla puntura (per la cronaca, una dose di AstraZeneca), si è poi concesso a una raffica di foto con il personale sanitario prima di tornare a Roma.

Sorrentino e la moglie erano in possesso del ticket virtuale dell'open day in corso oggi e domani, necessario per sottoporsi alla vaccinazione riservata agli Over 40.