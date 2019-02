«La paranza dei bambini» strega Berlino: la dedica speciale di Saviano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:00

I ragazzi del cast, «la paranza dei bambini» al gran completo, era in sala al cinema Metropolitan di Napoli, ieri sera, mentre negli stessi istanti, a Berlino, il loro film vinceva l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura scritta dal regista Claudio Giovannesi con Roberto Saviano, autore dell'omonimo best seller, e Maurizio Braucci. Hanno facce bellissime e la verità nella voce, questi ragazzi, vengono dal centro storico e dalle periferie a rischio, dalla Sanità, dal Rione Traiano e da Scampia, tra loro c'è chi studia e chi fa i mestieri, chi cerca la sua strada sul ring di una palestra e chi il lavoro l'ha appena perso perché oggi è difficile per tutti guardare al futuro con fiducia. Del film di cui sono stati protagonisti e che li ha trasformati dalla sera alla mattina in attori di talento, Francesco Di Napoli e gli altri dicono che racconta soprattutto la perdita dell'innocenza di un gruppo di ragazzini decisi a prendersi Napoli con la sola legge che conoscono: la sopraffazione. E che, di fronte a una voragine senza ritorno, non hanno avuto gli strumenti necessari a scegliere la strada giusta. Con altre parole, sul palco del Festival, Giovannesi ha spiegato più o meno le stesse cose: «Vogliamo dedicare questo premio al nostro Paese nella speranza che l'arte, la cultura e la formazione tornino ad essere una priorità». E Saviano ha aggiunto, usando la lingua madre, «la lingua della carne»: «Scrivere questo film ha significato compiere un atto di resistenza, perché raccontare la verità in Italia è diventato molto complicato». La sua dedica, sul palco dove tre anni fa Gianfranco Rosi aveva vinto l'Orso d'oro con un film sugli sbarchi a Lampedusa, «Fuocammare», è andata «alle Ong che salvano vite nel Mediterraneo e ai maestri di strada che a Napoli salvano vite nei quartieri». Nella soddisfazione per la vittoria, non ha perso di vista la polemica con Salvini: «Si parla di invasioni di migranti e non di invasioni di capitali criminali. Si fermano corpi e si lascia passare il veleno dei capitali».