Dopo l'Orso d'Argento a Berlino,

La Paranza dei Bambini

di Claudio Giovannesi tratto dal romanzo di Roberto Saviano prosegue il suo percorso internazionale. Il film è stato venduto in oltre 20 paesi nel mondo ed è già uscito in Russia, Ucraina, Serbia, Francia, Portogallo. In agosto uscirà negli Stati Uniti, in Svizzera, Germania, Austria. Ancora non annunciate le date di Polonia, Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Grecia, Ungheria, Scandinavia, India, Korea, Messico, Taiwan e Turchia. Prodotto da Palomar con Vision Distribution e distribuito dalla stessa Vision il 14 febbraio scorso, in Italia

La Paranza dei Bambini

ha ottenuto ad oggi un box office di oltre 1.700.000 euro . Il distributore internazionale è Elle Driver. Protagonista del film un gruppo di ragazzini, tutti esordienti tra i dieci e i quindici anni, capeggiati dal giovane Nicolas Fiorillo, pronti a sparare, spacciare, derubare, uccidere pur di prendere il potere.

Lunedì 17 Giugno 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA