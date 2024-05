Parthenope, il poster ufficiale del film di Paolo Sorrentino

È stato rilasciato il poster ufficiale di “Parthenope”, il nuovo film di Paolo Sorrentino che sarà presente all'edizione 2024, la 77esima, del Festival di Cannes.

Il film, girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia.

Scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Un film Fremantle prodotto da The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, e Pathé in associazione con Numero 10, in associazione con PiperFilm e Saint Laurent. I produttori sono Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società di Fremantle; Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Douglas Urbanski è il produttore esecutivo.

Il direttore della fotografia è Daria D'antonio, il Costume Artistic Director è Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista è Carlo Poggioli, il montatore è Cristiano Travaglioli, lo scenografo è Carmine Guarino, il casting è di Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni.

Pathé cura le vendite internazionali del film e lo distribuirà anche in Francia e Svizzera.

A24 distribuirà il film in Nord America.