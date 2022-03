Morto Paul Herman a 76 anni, l'attore americano aveva recitato ne “I Soprano”

Paul Herman è morto nel giorno del suo 76esimo compleanno. L'attore era noto soprattutto per aver interpretato Beanise nella serie pluripremiata "I Soprano", nella quale è apparso in cinque episodi dal 2000 al 2007. Il motivo della sua morte non è ancora nota. Il collega Michael Imperioli gli ha detto addio con un post su Instagram. «Paulie ha vissuto vicino casa mia negli ultimi anni e sono felice che abbiamo passato un po' di tempo insieme prima che ci lasciasse», ha scritto. Paul Herman ha recitato in molti film di successo, ultimo "The Irishman" di Martin Scorsese. Il suo esordio nel mondo del cinema era avvenuto con una parte in "C'era una volta in America" di Sergio Leone.

