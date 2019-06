Pietro Coccia, morto il fotografo del cinema italiano: aveva 56 anni

La tensione mi assale, la prima del film è fra pochi minuti. Piacera’? Sarò all’altezza? Bisogna fare le fotografie per la stampa. Un plotone di teleobiettivi mi fissa, da dietro quei vetri riconosco la voce di sempre che mi chiama: “Pierfrancesco “, è la voce di Pietro Coccia. Lui c’è sempre stato, dai miei primi film fino alla scorsa settimana. Quella voce è ormai di famiglia e sentendola mi calmo, quella voce mi dice che comunque andrà il film ci sono cose più importanti come l’amicizia, la gentilezza, la generosità. Quella voce adesso dovrò ricordarla perché Pietro, come sempre con garbo, se n’è andato. Mi mancherai

Lunedì 3 Giugno 2019, 21:30 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 21:38

Ilpiange la scomparsa di. Ilromano,, soffriva da tempo di diabete e ieri è stato trovato morto in casa dagli amici e colleghi ai quali non rispondeva dalla mattina e che allarmati lo contattavano.è stato tra i professionisti più grandi del cinema: amico di tutti, persona di generosità straordinaria ha scattato le sue ultime foto ai Nastri d'argento e al Festival di Cannes. Molto noto anche all'estero, nella sua carrieraha seguito le principali rassegne cinematografiche italiane ed internazionali.Ieri è venuto a mancare Pietro Coccia, «amico dell'Anica e del cinema italiano. Fotografo storico del settore, Pietro era stimato e ben voluto da tutti, onnipresente agli eventi del cinema e prezioso collaboratore per tutte le redazioni che dei suoi servizi hanno sempre fatto tesoro. Anica - è scritto in una nota - lo ricorda per la sua professionalità e per i suoi modi garbati e lo saluta con grande affetto».Pierfrancesco Favino ha ricordato così Pietro Coccia: «».«Ho saputo poco fa della precoce scomparsa del fotografo #PietroCoccia. Sono molto dispiaciuto e porgo le condoglianze alla sua famiglia». Lo scrive su Twitter il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli.