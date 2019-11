​Polanski, nuova accusa di stupro in Francia. L'ex modella: «Mi violentò nel 1975»

Una donna francese, Valentine Monnier, accusa il regista Roman Polanski di averla violentata nel 1975. A raccoglierne la testimonianza è il quotidiano Le Parisien. Fotografa, ex modella a New York, attrice in qualche film, la donna afferma oggi di essere stata stuprata «con estrema violenza, dopo una discesa in sci, nello chalet di Gstaad, in Svizzera», del regista. «Mi colpì, mi riempì di botte - racconta - fino a quando non opposi più resistenza, poi mi violentò facendomi subire di tutto. Avevo appena 18 anni».

LEGGI ANCHE --> Venezia 76, la protesta della presidente di giuria Martel: «Alla cena di Gala di Polanski non ci sarò»

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA