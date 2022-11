Jason David Frank, morto suicida l'attore star dei Power Rangers: aveva 49 anni

È morto Jason David Frank, attore di 49 anni famoso per aver interpretato Tommy Oliver, storico personaggio dei Power Rangers. La notizia è stata diffusa da "TMZ", confermata poi da una dichiarazione ufficiale del suo agente Justine Hunt. L'attore californiano si sarebbe suicidato.

«Preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile, nel quale veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero», si legge in un comunicato.

Chi era Jason David Frank

È nato a Covina il 4 settembre 1973. Frank ha fatto il suo debutto come Power Rangers nel ruolo di Tommy Oliver, o Green Power Ranger, nel 1993. Successivamente è stato "promosso" a White Power Ranger, diventando leader del gruppo grazie alla sua popolarità tra i fan della serie. Ha recitato in 123 episodi come uno dei protagonisti del cast. È stato sposato due volte. L'ultimo matrimonio è finito la scorsa estate, interrotto dalla moglie Tammie Frank dopo 19 anni, a causa di alcuni presunti flirt extra-coniugali avuti dall'attore. Aveva tre figlie.