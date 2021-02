Oscar 2021, l'Italia nella short list con “Notturno” di Gianfranco Rosi: al via la corsa per la nomination

La notte degli Oscar si avvicina e l'Italia con Notturno entra in short list, l'anticamera delle nomination. Il film di Gianfranco Rosi è entrato nella lista dei migliori 15 documentari ed è dunque in corsa per la nomination e l'ambita statuetta. Tra le candidature tricolore ci sono anche quella di Io Sì da The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé) per la migliore canzone originale e il film Pinocchio di Matteo Garrone per il make up. Il brano cantato da Laura Pausini fa da colonna sonora al lungometraggio di Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren e ha già ricevuto la candidatura ai Golden Globe.

Il film di Rosi è distribuito in Nord America dalla Super Ltd, divisione di Neon, ma non è rientrato nella short list del miglior film straniero che include il bosniaco Quo Vadis, Aida? presentato a Venezia. C'è un po' di Italia anche in Due, il film candidato per il cinema francese e diretto dall’italiano Filippo Meneghetti. Questa produzione è stata già nominata al Golden Globe come miglior film straniero.

Quest'anno la notte degli Oscar ci sarà il 25 aprile, con ben due mesi di ritardo a causa della pandemia, mentre la serata dei Golden Globe si terrà il 28 febbraio.

