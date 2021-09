Premio “CortiCulturalClassic” a Palma Campania, i vincitori

L’attore Peppino Mazzotta con Donatella Finocchiaro insieme ad Andrea Sannino, Eduarda Iscaro e Giovanni Block hanno incantato il pubblico alla serata cinema giovane di Palma Campania.

La serata dedicata alla magia del cinema si è aperta con la classica voce fuori campo “Signore e signori buonasera, benvenuti alla serata di premiazione dell’undicesima edizione del ptemio festival CortiCulturalClassic 2021" e con un omaggio al premio Oscar Nicola Piovani, eseguito dall’artista Eduarda Iscaro con la fisarmonica.

Sulle note dell’esecuzione, sono entrati gli attori-conduttori guidati dall’attrice Sarah Maestri, la dolcissima Alice del film “ Notte prima degli esami”, che ha introdotto il cantautore Andrea Sannino, legato al cinema perché il brano che ha presentato è la colonna sonora del film “Benvenuti in casa Esposito”, film tratto dal romanzo di Pino Imperatore appena uscito nelle sala.

Ecco i vincitori: per il miglior costume ha vinto Giulia Pagliarulo per “Doroty non deve morire”, per miglior scenografia ha vinto Nello Petrucci per “ L’ultimo whisky con il cappellaio matto”, per la miglior sceneggiaturahanno vinto Ernesto m. Censori, Emiliano Ligas, Cristiana Regini per “Ninnaò”, per la miglior fotografia ha vinto Eugenio Cinti Luciano per “Oltre i giganti” di Marco Renda, miglior attore non protagonista Nicolò Galasso per Vegetariani, miglior attrice non protagonista Serena Tondo per “Doroty non deve morire” di Andrea Simonetti, per miglior musica ha vinto Fulvio Cuccurullo per “ L’ultimo whisky con il cappellaio matto” di Nello Petrucci, per il montaggio Premio speciale a Michele Saponaea per il cortometraggio DEATHMATE, per il miglior attore protagonista ha vinto Rocco Fasano per DEATHMATE di Luca Di Paolo premiato dal vincitore dellos corso anno l’attore Danilo Arena, miglior attrici protagoniste un pari merito per le attrici Donatella Finocchiaro e Angela Fontana entrambe protagoniste del corto “Ninnaò” premiate dall’attore Andrea Di Maria, per la regia è stato premiato Antonio Costa per il poetico MOTHER che ha vinto anche il premio speciale Vincenzo Russo assegnato dalle associazioni culturali di Palma Campania, mentre per il mio cortometraggio ha vinto Ninnaò di Ernesto Maria Censori che ha fatto la parte del Leone. Straordinaria la performance musicale dell’artista cantautore Giovanni Block.

L’attore Peppino Mazzotta ha emozionato il pubblico, intervistato dal direttore artistico Massimo Andrei per lo spazio cinema, si è raccontato ed ha vinto il premio speciale per la sezione cinema d’autore. L'attore, autore e regista Massimo Andrei da sei anni ha sposato il progetto cinema CortoCulturalClassic a sostegno dei giovani autori. Il sindaco del comune di Palma Campania Nello Donnarumma e l'assessorato alla cultura Elvira Franzese proseguono il loro cammino per rendere il territorio un nuovo polo per giovani artisti nel campo cinematografico, sotto la direzione artistica di Massimo Andrei e la regia tecnica di Lorenzo Maffia.