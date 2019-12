Capri Hollywood, Quentin Tarantino miglior regista dell'anno

Quentin Tarantino per «C'era una volta a Hollywood» ha vinto il premio Best Director 2019 alla 24esima edizione di «Capri, Hollywood- The International film fest»: il riconoscimento, annunciato a sorpresa da Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival, è stato consegnato da un nutrito gruppo di premi Oscar alla produttrice Shannon McIntosh già insignita del titolo produttore dell'anno. Il film è tra i favoriti nella corsa alle statuette 2020 e a tutti gli awards internazionali: conta già cinque nomination ai Golden Globes ( tra cui miglior film e regia e per gli attori Brad Pitt e Leonardo Di Caprio), 4 le candidature ai SAG e 12 ai Critics Choice Award.

«Tarantino sarà felicissimo di ricevere questo premio dall'Italia, come sapete è un paese che lui adora. Lo consegnerò personalmente al mio rientro. Ho lavorato con Quentin anche per «», «» e «» - ha raccontato la produttrice americana - posso solo dire ed è un vero piacere essere sul set con lui, ha una grande personalità artistica ma è sempre pronto a confrontarsi con chi opera sotto l'aspetto produttivo e organizzativo. Lo ringrazio anche dal punto di vista personale perchè gli devo tutto quello che sul vostro cinema, mi ha fatto conoscere personalità come, e i grandi classici».

Sul palco di Capri per l'omaggio al film di Tarantino, al termine di una proiezione speciale, sono saliti Cheryl Boone Isaacs ex presidentessa dell'Academy, gli Oscar Bille August, Gianni Quaranta, Nik Vallelonga e Steven Zaillian, Alessandro Bertolazzi, la Palma d'oro Cristian Mongiu, e con Vicedomini, la chairperson Francesca Archibugi, e Franco Nero, uno degli attori italiani amati da Tarantino, nel board dell'Istituto Capri nel Mondo. Per ritirare un ulteriore premio per l'eccezionale cast del film, è arrivato a Capri anche l'attore australiano di origine russa Costa Ronin. Il film di Tarantino, ha avuto anche uno straordinario successo di pubblico in tutto il mondo. A livello globale ha incassato oltre 372 milioni di dollari Usa, in Italia (distribuito da Sony Pictues) ha raggiunto al botteghino 11,8 milioni di Euro , con un milione settecentomila presenze in sala.

La 24esima edizione del Festival, in svolgimento fino al 2 gennaio nelle sale cinematografiche dell'isola, è organizzata con il sostegno Mibact D.G. Cinema e Audiovisivo, Regione Campania.

