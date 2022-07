Quentin Tarantino papà bis con la cantante israeliana Daniella Pick

Quentin Tarantino papà bis. A due anni dalla nascita del suo primo figlio, Leo, la moglie del regista Daniella Pick ha dato alla luce una bambina. A riferire il lieto annuncio al settimanale People è stato il portavoce della coppia, che ha dichiarato: «Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina. Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio».

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morto Bo Hopkins, star di American Graffiti e Il mucchio selvaggio:... LIBRI D'AUTORE Napoli Purp Fiction, viaggio alle origini del cinema napoletano con... IL CASO Johnny Depp e Amber Heard, in aula anche la scena del dito mozzato...

Il regista, 59 anni, e la cantante israeliana, 38, hanno scelto di tenere riservata la notizia fino all'ultimo e per il momento preferiscono mantenere segreto il nome della secondogenita.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009, quando il regista era impegnato per la promozione del film «Bastardi Senza Gloria» in Israele. Daniella Pick è figlia del musicista israeliano Tzvika Pick. Fra loro è stato amore a prima vista, ma il fidanzamento ufficiale è stato annunciato solo nel 2016, mentre il matrimonio è stato celebrato nel dicembre 2018. Il 22 febbraio 2020 la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio, Leo.