Da Scorsese a Michael Mann passando per Polanski. Da Garrone a Costanzo, da De Angelis a Diritti. E poi i veterani della commedia Siani e Pieraccioni, e le registe Rohrwacher e Ramazzotti, i grandi protagonisti delle storie e i mattatori che le interpretano: «È un listino folgorante» dice l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco presentando alle Giornate Ciné di Riccione i titoli dei film che saranno distribuiti nella prossima stagione da 01. «Un listino da colpo di fulmine nei confronti del cinema, per la grande varietà del prodotto che cerca il dialogo con il pubblico in sala» continua l'ad, guardando con ottimismo alla ripresa autunnale.

Teste di serie due kolossal americani molto attesi: «Killers of the Flower Moon» di Martin Scorsese con De Niro e DiCaprio alle prese con misteriosi omicidi dei nativi Osage nell'Oklahoma dei pozzi di petrolio, già applaudito a Cannes e nelle nostre sale il prossimo ottobre; e «Ferrari» di Michael Mann, con Adam Driver, Patrick Dempsey e Penelope Cruz, biopic sul Drake di Maranello che rivoluzionò l'industria dell'auto non solo in Italia. Poi «The Palace» di Roman Polanski, con un cast imponente (Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida, Mickey Rourke, Luca Barbareschi, anche produttore, e Fortunato Cerlino) e una storia ambientata in un misterioso albergo per vip la notte di Capodanno, «girata da un signore di novant'anni che ci regala un film veramente potente, con una produzione italiana e un budget di oltre venti milioni». Ancora sul coté internazionale, promette sorprese la divina Helen Mirren nel ruolo di Golda Meir nel film omonimo di Guy Nattiv sulla prima donna premier in Israele, con Ed Stoppard e Camille Cottin, mentre Keanu Reeves torna con Ana de Armas in «Ballerina» di Len Wiseman.

Gli italiani promettono scintille con due film che potrebbero essere entrambi in concorso a Venezia: «Io capitano» di Matteo Garrone e «Finalmente l'alba» di Saverio Costanzo. «Il primo è il racconto non molto parlato, ma in lingua originale, del viaggio che due ragazzi intraprendono da Dakar pur non avendo bisogno di migrare, in cerca di un'avventura che li porterà in un mondo nuovo, più stimolante» spiega Del Brocco. «Il secondo è un'opera ad alto budget e con un cast internazionale che ci riporta alle atmosfere del grande cinema italiano degli anni Cinquanta, a Fellini, un film in cui crediamo moltissimo e faremo uscire a Natale». Con Lily James, Joe Keery, Willem Dafoe: il regista ha definito la storia «una fiaba» con atmosfere hitchcockiane nella Cinecittà di oltre mezzo secolo fa con il caso Montesi sullo sfondo. Con Garrone e Costanzo potrebbe arrivare al Lido anche Edoardo De Angelis con «Comandante», protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro, l'eroico ufficiale della Regia Marina che durante la seconda guerra mondiale affondò con il suo sommergibile un mercantile belga che trasportava armi nemiche salvando però l'intero equipaggio, secondo il codice d'onore della marineria. «Un uomo dalle tante contraddizioni, ma con un grande senso di umanità, una storia importante» continua Del Brocco.

Nel listino anche un autore rigoroso e riservato come Giorgio Diritti con «Lubo» («un film molto europeo» anticipa l'ad) e «Diabolik chi sei?», terzo capitolo della saga dei Manetti sul re del terrore interpretato da Giacomo Gianniotti, dove finalmente si farà luce sui motivi che hanno fatto di lui un criminale. E la commedia? Ci pensano Alessandro Siani con «Succede anche nelle migliori famiglie», nel cast lo stesso attore-regista con Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania e Anna Galiena; Leonardo Pieraccioni con «Pare parecchio Parigi (al suo fianco Chiara Francini e Nino Frassica); e Alessandro Pondi con »Una commedia pericolosa» e la coppia Brignano-Pession.

A quasi trent'anni da «Ferie d'agosto» Paolo Virzì torna alle stesse atmosfere del racconto di costume con «Un altro ferragosto», con Sabrina Ferilli, Silvio Orlando, Christian De Sica e Laura Morante. Debutta nella regia Micaela Ramazzotti con «Felicità», arriva nelle sale dopo la bella accoglienza di Cannes «La chimera» di Alice Rohrwacher. Sedici titoli e altri ne arriveranno, specifica con soddisfazione Del Brocco. Ma desta preoccupazione che le piattaforme oggi preferiscano produrre direttamente storie Original piuttosto che acquisire i film: «Nella filiera cinema c'è come una gamba economica che comincia a mancare. E questo può diventare un problema, perché un certo tipo di opere, in questo modo, rischierà di sparire per poca visibilità».