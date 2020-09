Red Shoes, la storia di Daniela Lourdes Falanga arriva a Venezia

Verrà presentato alla 77sima edizione del Festival del cinema di Venezia il trailer del documentario Red Shoes, tratto dalla storia vera di Daniela Lourdes Falanga, nato Raffaele, figlio di un boss della camorra ora all’ergastolo.



Daniela ha dovuto affrontare un percorso pieno di ostacoli e pregiudizi per diventare la donna che ha sempre desiderato essere e adesso è una attivista dei diritti civili LGBTQ+ e prima donna transgender ad essere stata eletta presidente dell’Arcigay Napoli.



Daniela è legata da tre anni ad Ilario, che ha compiuto il percorso inverso e da donna è diventata uomo. Ilario porterà avanti una gravidanza per coronare il sogno di entrambi di diventare genitori.



Il documentario è stato girato dalla troupe di Cameraworks fra Napoli, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia.



La regia è firmata da Isabella Weiss, che risiede in California, il soggetto dall’autrice Raffaela Anastasio, mentre il candidato al David di Donatello (Malarazza) Gianni Mammolotti ha diretto la fotografia e il musicista Marco Zurzolo (I bastardi di Pizzofalcone 2) ne ha curato la colonna sonora.



Il trailer sarà presentato nell’ambito dello spazio dedicato al Festival Cinecibo di Donato Ciociola nell’Italian Pavillon dell’Hotel Excelsior domenica 6 settembre dalle ore 14. © RIPRODUZIONE RISERVATA