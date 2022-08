Renato Pozzetto scrive ai fan: «Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaac»

«Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac». Così, con garbo e ironia, Renato Pozzetto ha rassicurato i suoi fan e li ha ringraziati per i tanti messaggi ricevuti dai suoi fan preoccupati per le sue condizioni di salute.

Renato Pozzetto colto da malore: ricoverato a Varese. «Le condizioni dell'attore non sono preoccupanti»

APPROFONDIMENTI FERRAGOSTO Renato Pozzetto colto da malore: ricoverato a Varese. «Le... SPETTACOLI Renato Pozzetto: «Mi aspettavo il David di Donatello, ma non me...

Il noto attore ha scritto il messaggio in una story del profilo Instagram della Locanda Pozzetto di Laveno Mombello (Varese) utilizzando una foto in cui si vede il Lago Maggiore.

Pozzetto era ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese dal 12 agosto a causa di un malore. L'ultima foto, che lo ritrae al tavolo della locanda, è invece quella del 14 luglio scorso, pubblicata in occasione del suo 82esimo compleanno.