«Ricomincio da tre», il film cult di Massimo Troisi torna al cinema

Ritorna in sala il film cult di Massimo Troisi “Ricomincio da tre”, con Lello Arena e Lorenza Marchegiani, esordio sul grande schermo nel 1981 dell’indimenticato attore e regista partenopeo. A venticinque anni dalla scomparsa CHILI e Hot Corn ricordano Troisi con una serata evento in programmamercoledì 17 aprile alle ore 21 nello storico Cinema Modernissimo di Napoli, dove non mancheranno le sorprese, attesi tanti amici del mondo dello spettacolo e personalità della città che tanto amava (ingresso gratuito, prenotazioni aeventi@hotcorn.com).CHILI SPA, fondata nel giugno 2012 a Milano, è una realtà europea dell’intrattenimento digitale, attiva in Italia, Inghilterra, Polonia, Germania e Austria. Il servizio, senza abbonamento, offre le Anteprime al cinema, le Prime Visioni, un catalogo digitale di migliaia di film e serie TV, DVD e Blu-Ray, Gadget, ed è fruibile da Smart TV, lettori Blu-Ray, PC, tablet e smartphone (www.chili.com).Hot Corn è una testata giornalistica di CHILI SPA. Diretto da Andrea Morandi, Hot Corn è un magazine digitale che ha sede a Milano e conta più di venti corrispondenti in tutto il mondo, da Los Angeles a New York, da Londra a Manchester, Mumbai e Santiago del Cile, a conferma della vocazione internazionale della testata, oggi disponibile sia in lingua italiana (www.hotcorn.com ) che in lingua inglese (www.hotcorn.com/en).