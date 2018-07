La rivoluzione di Capri a Venezia con Martone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Luglio 2018, 11:00

Mario Martone in concorso con Luca Guadagnino e Roberto Minervini. Una squadrone americano. Gli autori europei di culto e di cassetta. Apertura ai generi e alle nuove piattaforme. Classici restaurati e realtà virtuale. Red carpet ed eventi speciali, primo fra tutti la doppia puntata d'esordio della serie più attesa, «The Neapolitan Novels», tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante «L'amica geniale». Il cartellone della Mostra di Venezia (29 agosto-8 settembre) è impressionante per qualità e quantità e stacca di diverse spanne i festival concorrenti, a partire da Cannes. Ormai è a Venezia che guardano le grandi produzioni a stelle e a strisce in vista degli Oscar, è a Venezia che si sperimentano nuovi linguaggi, grazie anche a una legislazione più elastica che non chiude le porte a Netflix e ad Amazon, com'è accaduto sulla Croisette, solo perché i film prodotti per lo streaming saltano il passaggio in sala, e grazie a un metodo selettivo che non distingue, com'è giusto, tra scrittura per il grande e il piccolo schermo.