Robert De Niro, furto in casa dell'attore a New York: ladra gli ruba i regali di Natale e lui la sorprende (in accappatoio)

Una donna ha fatto irruzione nella casa di Robert De Niro a New York lunedì e ha cercato di rubare i regali che si trovavano intorno al suo albero di Natale. L'attore era in casa al momento del furto, ha detto la polizia. Alle 2:45, gli agenti hanno visto la donna di 30 anni nota alla polizia "per numerosi arresti per furto con scasso", entrare nel seminterrato della residenza dell'attore premio Oscar nell'Upper East Side.

De Niro sceso in accappatoio

La porta del seminterrato mostrava segni di effrazione, ha detto la polizia di New York. De Niro, 79 anni, vincitore di due Oscar, come attore non protagonista in "Il Padrino Parte II" e come miglior attore in "Toro Scatenato, è sceso al piano di sotto in accappatoio disturbato dai rumori che provenivano dal salotto. Fortunatamente non è stato ferito.

La donna arrestata

La donna è stata arrestata sul posto e accusata di furto con scasso, ha detto la polizia. Ha negato di essere andata a casa dell'attore. La giovane ladra ha 26 precedenti arresti, di cui 16 quest'anno con l'accusa di furto con scasso e piccolo furto, ha riferito NBC New York. Sette dei furti, tutti nell'Upper East Side, sono avvenuti nell'arco di tre settimane: a partire dal giorno del Ringraziamento. Un portavoce dell'attore ha dichiarato: «Non stiamo rilasciando alcuna dichiarazione in questo momento sulla rapina nella casa in affitto temporaneo di Robert De Niro».