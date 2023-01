Robert Redford «indossava due paia di mutande per le scene di sesso con la Streisand: lei era ossessionata da lui»

Robert Redford indossava due paia di mutande attillate durante le scene di sesso con Barbra Streisand nel film classico The Way We Were per "proteggersi" dall'attrice che era "infatuata" di lui. Lo rivela il libro di Robert Hofler "How Epic Battles and Bruised Egos Brought: a Classic Hollywood Love Story to the Screen", uscito il 24 gennaio. La leggenda di Hollywood, che ora ha 86 anni, era stata riluttante a lavorare con Streisand, 80 anni, e aveva persino indossato "due sostenitori atletici" prima di andare a letto con la sua co-protagonista per la prima volta.

Il libro rivela i dettagli della pre-produzione, delle riprese e della post-produzione del film romantico del 1973 che è valso a Streisand una nomination all'Oscar come migliore attrice.

Sanremo 2023, Fiorello si vendica con Amadeus e spoilera: «Ci sarà un ospite internazionale». E' Madonna?

La scena di sesso



Secondo l'autore, Redford inizialmente non voleva essere coinvolto con una donna che non considerava una "attrice seria" e voleva "proteggersi" dato che era un padre di quattro figli felicemente sposato. Streisand, nel frattempo, era "ipnotizzata" dalla bellezza fisica di Redford e voleva disperatamente andare d'accordo con lui. Indossava persino un bikini per la loro scena di sesso, ma Redford si era "protetto" e si era assicurato che la scena fosse "graziosamente classificata come G", secondo Hofler. Il film è stato girato tra agosto e novembre 1972, quando Redford aveva 36 anni e Streisand 30. Il libro rivela che durante la loro seconda scena di sesso, Redford si rifiutò di dire la battuta: "Stavolta andrà meglio" perché pensava che la gente avrebbe pensato che fosse un fallimento a letto nella vita reale.

Come dice Hofler, il critico teatrale del sito web TheWrap: «Redford non è mai stato male a letto», quindi non poteva esserlo neanche il suo personaggio.

Non voleva lavorare con Streisand

Redford era stato scelto per interpretare il privilegiato Hubbell Gardiner dell'ebrea politicamente impegnata di Streisand, Katie Morosky. Nonostante le loro differenze, i personaggi si sposano e si trasferiscono in California per inseguire il sogno di Hubbell di diventare uno sceneggiatore finché le loro vecchie tensioni non riaffiorano. Il film si è rivelato un successo di critica e commerciale e ha vinto due Oscar tra cui quello per la migliore canzone originale per "The Way We Were", cantata da Streisand, che ha anche raggiunto il numero uno della Billboard Hot 100. Ma secondo il libro, Redford inizialmente non era nemmeno interessato alla sceneggiatura e disse al regista Sydney Pollack che il suo personaggio Hubbell era "camp". Peggio ancora, Redford pensava che Hubbell fosse un uomo oggetto.' Pollack iniziò otto mesi di "corteggiamento incessante" per convincere Redford ad accettare o, come disse Pollack: "Otto mesi picchiandolo a morte per convincerlo a farlo".

Uno dei maggiori ostacoli che ha dovuto superare è stata la riluttanza di Redford a lavorare con Streisand. Non pensava che fosse una "attrice seria" perché "non era mai stata messa alla prova", si lamentava - i suoi film precedenti erano stati musical e piatti più leggeri. Redford ha dichiarato: "La sua reputazione è di persona molto controllata. Dirigerà lei stessa. Non funzionerà mai.' Ha persino obiettato al suo background come cantante, dicendo: "Non canterà, vero?" Non voglio che canti nel bel mezzo del film.'

La cotta di Barbra



Le cose sono precipitate quando Stark ha emesso un ultimatum a Pollack per coinvolgere Redford o avrebbe dato la parte a qualcun altro: Ryan O'Neal era un altro nome preso in considerazione. Solo allora Redford ha accettato di farlo dopo aver offerto $ 1,2 milioni a $ 1 milione di Streisand per "placare il suo ego". Ma poi ha rifiutato di incontrarla, presumibilmente perché credeva "molto fortemente nella stranezza (tra gli attori) che contribuisce alla chimica in un film", scrive Hofler. Quando alla fine si sono incontrati per cena, la Streisand si è subito "infatuata" del suo co-protagonista e, secondo Pollack, "aveva una cotta per lui ancor prima di iniziare". Redford ha cercato di stabilire limiti rigidi e ha detto a Streisand: "Se saremo in grado di lavorare insieme, devi tenere presente che tutto ciò che ti dirò di me stesso sarà volontario perché voglio che tu lo sappia. Non perché pensi di avere qualche diritto di saperlo». Secondo il libro, Streisand amava gli uomini forti e il discorso di Redford la attirava ancora di più.