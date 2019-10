Nicoletta Romanoff contro i rifiuti a Roma, il video su Instagram: «Questa città fa schifo»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 13:43

Continua la protesta social di Nicoletta Romanoff contro i rifiuti per le strade di Roma. L'attrice si sta facendo in questi ultimi giorni portavoce - con una serie di video di denuncia girati dai Parioli e pubblicati su Instagram - delle esigenze delle mamme romane costrette a dover vedere i loro figli giocare in ambienti sporchi e degradati, anche in aree che dovrebbero essere riservate ai bambini.Già qualche giorno fa la Romanoff aveva raccontato l'incidente capitato in un giardinetto a un bimbo, caduto a causa di una giostra rotta. In quel momento è partita l'idea di denunciare il degrado romano con la pubblicazione di video e foto sui social. L'iniziativa, che non accenna a fermarsi, sta riscuotendo grande successo anche tra le altre mamme romane grazie alla condivisione continua di contenuti in rete.